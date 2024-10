Letzte Chance für UNIFIL

Acht – zum Glück nur leicht verletzte – österreichische UN-Soldaten im Libanon. Soldaten, die in einer Mission dienen, die seit 18 Jahren ihren Auftrag nicht erfüllen kann. Gemäß UN-Resolution 1701 soll die Mission UNIFIL unter anderem dafür sorgen, dass nur die libanesischen Streitkräfte im Gebiet der Waffenstillstandslinie zwischen Israel und dem Libanon und dem Litani-Fluss patrouillieren. UNIFIL soll die libanesischen Streitkräfte dabei unterstützen, die Hisbollah zu entwaffnen. In diesen 18 Jahren wurden nicht nur keine Schritte in diese Richtung unternommen, die Hisbollah wurde noch stärker.