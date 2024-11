US-Golfer, UFC-Kämpfer: Wer waren die Sportler auf Trumps Bühne?

Als sich Donald Trump in der Nacht auf Mittwoch in Palm Beach, Florida, zum Wahlsieger erklärte, dankte er nur kurz seiner Familie und dem designierten Vizepräsidenten J. D. Vance , bevor er sich umfangreich mit seinem Freund und Mitstreiter Elon Musk und dessen Technologien befasste.

Bryson DeChambeau , der US Open-Sieger von 2024, ist derzeit einer der besten Golfer der Welt. Der 31-Jährige hat mit seiner eigenwilligen Spielweise und seinen Erfolgen in den vergangenen Jahren für Aufsehen gesorgt. Der Star der von Saudi-Arabien ins Leben gerufenen LIV-Golf-Serie steht gerne im Rampenlicht. Als sich der Hobbygolfer Trump im Sommer mit DeChambeau beim Golfen filmen ließ, wurde das Video zum Internet-Hit . Die beiden sollen seither ein immer engeres Verhältnis haben.

Moderner Gladiatorenkampf

Kontroversieller womöglich der Auftritt von Dana White. Auch der Präsident der Ultimate Fighting Championship (UFC) hatte Donald Trump bei seiner Präsidentschaftskampagne unterstützt. Und die beiden sorgten am Tag vor der Wahl in Pittsburgh mit einer Idee für Aufsehen: Trump verkündete dort, White die Gründung einer neuen Ultimate-Fighting-Liga ans Herz gelegt zu haben, in der Migranten als Kämpfer gegen UFC-Champions antreten sollen. Trump erklärte dabei, dass die Migranten die UFC-Champions tatsächlich besiegen könnten, weil sie seiner Meinung nach "bösartiger" seien als manche der Kämpfer.