Maschine auf vollen Touren: Wie in den USA Wähler mobilisiert werden

Er ist noch immer ein Star: John Carlos. Vor mehr als 50 Jahren schrieb der Silbermedaillengewinner über den 200-Meter-Lauf bei den Olympischen Spielen in Mexiko Sportgeschichte, als er seine in einem schwarzen Handschuh steckende, geballte Faust gen Himmel reckte. Die weltberühmt gewordene Geste war ein Zeichen gegen den Rassismus.

In unserer Reihe "Warum sollte mich das interessieren?" behandeln Ingrid Steiner-Gashi und Evelyn Peternel Themen, die manchmal noch weit weg erscheinen, für jede und jeden hier in Österreich jedoch große Bedeutung haben.

Und so ist in den USA bereits mehr als sechs Monate vor dem Urnengang die Mobilisierungsmaschine schon auf vollen Touren. Ein paar Tausend Wähler können den Unterschied machen, besonders in den so genannten Swing-States.

Wie viele Menschen am 5. November tatsächlich abstimmen, wie hoch die Wahlbeteiligung ausfällt, kann über Sieg oder Niederlage von Joe Biden und Donald Trump entscheiden. Bei den letzten Präsidentschaftswahlen 2020 lag sie lediglich bei 66 Prozent. (Zum Vergleich: In Österreich bei der letzten Nationalratswahl lag sie bei 75,6 Prozent).

Mehr als in den anderen Bundesstaaten ziehen Aktivisten deshalb von Tür zu Tür, klopfen an Hauseingänge und hoffen, dass jemand aufmacht. So wie Snezana Barnacle, die in einem windverblasenen Vorort von Columbus, Ohio durch die leeren Straßen zieht. Sie weiß genau, wo sie anläutet, mit einer Adressenliste in der Hand und den Namen der als Demokraten registrierten Wähler. Bei Republikanern läuten, meint sie, „nein, das macht keinen Sinn. Republikaner würden uns nie wählen.“

Bis rund einen Monat vor dem Urnengang klappern beide große Parteien in den USA ihre jeweils eigenen Wähler ab. Mit Telefonanrufen, mit Fluten von Mails und Flugblättern. „Und wenn die Leute von meiner Liste dann noch immer nicht für die Wahlen registriert sind, dann komme ich höchstpersönlich zu ihrer Haustür“, sagt Gewerkschafter Danny Thomson in Las Vegas lachend zum KURIER. Wer in den USA wählen will, muss sich zuvor registrieren lassen.