Ukraine-Krise: Hoffen auf den Super-Montag der Diplomatie

Auch dass die Berliner Koalition Waffenlieferungen an die Ukraine ablehnt, wird ihr nicht nur in Kiew übel genommen. Nach seinen Gesprächen in Washington, wo aktuell EU-Außenbeauftragter Josep Borrell sowie EU-Energie-Kommissarin Kadri Simson mit US-Chefdiplomat Antony Blinken die Krise erörtern, wird Scholz zeitnahe in die Ukraine reisen, später in den Kreml.

Dort wird am Montag bereits Frankreichs Präsident Emmanuel Macron von seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin empfangen. Auch bei dieser Unterredung geht es ausschließlich darum, Möglichkeiten auszuloten, wie ein Krieg doch noch zu verhindern sein könnte.

An der Front

In der Ukraine selbst werden am Montag gleich mehrere Spitzendiplomaten aus EU-Ländern erwartet. Am meisten Aufmerksamkeit wird dabei die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock erhalten. In Kiew wird sie zunächst Gespräche mit Regierungsvertretern führen und tags darauf an die Front zwischen ukrainischen Regierungstruppen und den von Russland unterstützten Separatisten im Konfliktgebiet Donbass reisen.