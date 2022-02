Opposition in Umfragen vor SPD: Warum Scholz mit Tiefflug kämpft

Das Netz ist unerbittlich. Wochenlang wurde gespottet, gelacht, gefeixt: "Jemand muss Olaf Scholz sagen, dass er auf mute geschaltet ist", schrieb ein Nutzer auf Twitter. Ein anderer postete ein Foto des TV-Klassikers "Aktenzeichen XY … ungelöst" und kommentierte: "...und nun zu unserem nächsten Fall. Seit dem 8. Dezember vermisst wird der 63-jährige Osnabrücker Olaf Scholz."

Der deutsche Kanzler machte in den vergangenen Wochen von sich zu reden – obwohl er selbst still blieb. Oder gerade deswegen: Während andere Regierungschefs Europas im Ukraine-Konflikt mit Wladimir Putin telefonierten (Emmanuel Macron), ihn im Kreml besuchten (Viktor Orbán) oder in Kiew Stellung bezogen (Boris Johnson), gab sich Scholz zurückhaltend und zögerlich.