Frau des ukrainischen Militärgeheimdienstchefs vergiftet

Ukraine schwer getroffen: Hunderte Ortschaften ohne Strom

Ein Schneesturm über dem Schwarzen Meer hat die vom Krieg ohnehin gezeichnete Ukraine schwer getroffen. Zehn Menschen sind bislang gestorben, 23 wurden verletzt.

In der Region Odessa war am Montag in Hunderten Ortschaften der Strom ausgefallen, Straßen mussten wegen Schneeverwehungen mit gepanzertem Gerät geräumt und teilweise gesperrt werden.

Laut Innenminister Ihor Klymenko wurden bis zum Dienstagmorgen Hunderte feststeckende Fahrzeuge abgeschleppt, darunter auch 24 Busse und 17 Krankenwagen. Allein in der Region Odessa gab es fünf Tote und 15 Verletzte.