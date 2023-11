Hohe russische Verluste + Wintereinbruch an der Front

Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden. In der täglich aktualisierten Liste der russischen Verluste in der Ukraine seit Kriegsbeginn führte der ukrainische Generalstab am Sonntag 324.830 Soldaten an, die entweder getötet oder verwundet worden seien.

Die Zahl der bisher zerstörten Panzer der russischen Streitkräfte wurde mit 5.513 angegeben. Bei der Abwehr russischer Luftangriffe wollen die ukrainischen Streitkräfte zudem 5.900 Drohnen abgeschossen haben. Auch diese Angaben lassen sich nicht überprüfen.

