Die Türkei hat gewählt – ist das das Ende Erdoğans?

Insgesamt waren am Sonntag rund 61 Millionen Menschen zur Stimmabgabe aufgerufen. Türkische Staatsbürger im Ausland hatten bereits in den vergangenen Wochen abgestimmt. Erste Zahlen sahen Erdoğan in Führung – allerdings beginnt die Auszählung traditionell mit den Regionen im Osten des Landes, die als Hochburgen von Erdoğans islamisch-konservativer AKP gelten. Mit einem aussagekräftigen Ergebnis wurde erst gegen Mitternacht gerechnet. Gewinnt keiner der Kandidaten in der ersten Runde die absolute Mehrheit, ist in zwei Wochen, am 28. Mai, eine Stichwahl geplant.

➤ Mehr lesen: Erdoğan oder Kılıçdaroğlu: Wer wird der neue starke Mann in der Türkei?