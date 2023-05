Austro-Türken wählten Erdoğan

Unter Beobachtung

Nicht zuletzt deshalb war die Wiener Polizei auf den Sonntag gut vorbereitet. Denn in den frühen Abendstunden war mit ersten Ergebnissen aus den Wahlen in der Türkei zu rechnen. „Wir haben die Wahlen in der Türkei in unsere Einsatzpläne einfließen lassen“, bestätigte ein Sprecher der Wiener Landespolizeidirektion am Sonntagnachmittag auf KURIER-Anfrage. Wie genau diese Pläne aussehen, wird aus einsatztaktischen Gründen nicht verraten. Fest steht, dass die Wiener Polizei am Sonntag ein Auge auf die türkische Community in Wien hatte.

Im Bezirk Favoriten, einem Bezirk mit sehr hohem Anteil türkischer Staatsbürger bzw. türkischstämmiger Österreicher, kam ein Faktor erschwerend dazu: Das große Wiener Derby zwischen Austria und Rapid (3:1), nach dessen Ende die ersten Ergebnisse bekannt wurden.

Seitens der Landespolizeidirektion Wien wurde am Abend vorerst Entwarnung gegeben. Es seien aufgrund der Türkei-Wahlen keine besonderen Vorkommnisse in Wien gemeldet worden. jkl