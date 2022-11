Trump will es nochmal wissen: Ex-Präsident kündigt Wiederkandidatur an

Beim ersten Mal im Juni 2015 kam er mit dem von Neil Young geklauten Lied „Rockin' In The Free World" und Gattin Melania in seinem New Yorker Hotel-Tower an der 5. Avenue pompös über eine Rolltreppe hernieder, um Amerika und der Welt seine Ambitionen auf das höchste Staatsamt anzukündigen.

Sieben Jahren und fünf Monate später blieb Donald Trump auf dem Ballsaal-Boden seines pseudo-barocken Florida-Domizils Mar-a-Lago, um die seit Tagen mit „sehr große Ankündigung” vor angekündigte Mitteilung endlich mit Leben zu füllen:

„Um Amerika wieder großartig und glorreich zu machen, verkünde ich heute Abend meine Kandidatur als Präsident der Vereinigten Staaten”, sagte der 76-Jährige im Beisein von Hunderten geladenen Gäste aus Politik und Wirtschaft, die jede Szene frenetisch bejubelten und mit dem Handy festhielten.