Trump entsendet Abtreibungsgegnerin an den Obersten Gerichtshof

Die Entscheidung, die dem Präsidentschaftswahlkampf neue Dynamik verleihen kann, will er um 23 Uhr hiesiger Zeit persönlich bekanntgeben.

Die 48-Jährige, Mutter von fünf eigenen und zwei aus Haiti adoptierten Kindern, ist seit 2017 Richterin am Bundesberufungsgericht in Chicago. Die in New Orleans geborene Juristin hat über 15 Jahre an der katholischen Elite-Universität Notre Dame in South Bend im Bundesstaat Indiana gelehrt, wo Barrett mit ihrem Mann Jesse, ebenfalls Jurist, und ihrer Familie lebt.