Ginsburgs Fitnesstrainer sorgt mit Liegestütze an Sarg für Aufsehen

Mit Liegestütze am Sarg der verstorbenen US-Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg hat der frühere Fitnesstrainer der Juristin für Aufsehen gesorgt. Der in feinen Zwirn gekleidete Bryant Johnson kniete sich am Freitag nach einer Trauerzeremonie für die Richterin vor den im US-Kapitol aufgebahrten Sarg und machte drei Liegestütze. Dann sprang er wieder auf und ging weiter.

Das Video von der sportlichen Trauerbezeugung machte schnell in den sozialen Netzwerken die Runde.