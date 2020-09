Das modische Vermächtnis der Ruth Bader Ginsburg

Doch die Accessoires waren für sie mehr als eine modische Spielerei, ein bunter Farbtupfer in einem Meer aus schwarzen Uniformen. Die klassische Richterrobe sei für Männer gemacht, erklärte Bader Ginsburg 2009 in der Washington Post, denn sie ließe oben etwas Platz für Hemd und Krawatte. „Also dachten Sandra Day O’Connor (ehemalige Supreme-Court-Richterin, Anm.) und ich, dass es angebracht sei, etwas typisch Weibliches in die Robe zu integrieren. Deswegen habe ich viele, viele Kragen.“

Markenzeichen mit Botschaft

Ihre Kragen und Halsketten kamen aus allen Ecken der Welt und hatten verschiedene Bedeutungen, erklärte RBG 2014, als sie die Journalistin Katie Couric durch ihre Garderobe am Supreme Court führte. Legendär ihr „Dissent Collar“, eine Halskette aus spitzen Metallstäben, die sie aus dem Schrank kramte, wenn sie mit einem Urteil nicht d’accord ging. (Und am Tag nach Donald Trumps Wahlsieg 2016 – an einen Zufall glaubt bis heute niemand.) Ein goldenes Exemplar, gehäkelt und mit Perlen versehen, signalisierte hingegen ihre Zustimmung im Court.