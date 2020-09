Zum Tod der US-Justiz-Ikone: Wer war Ruth Bader Ginsburg

Ginsburg‘s letzter Wunsch war, dass ihre Stelle am Supreme Court, am obersten Gericht erst nach der Präsidentschaftswahl nachbesetzt wird. Donald Trump äußerte sich zunächst nicht dazu, ob er noch vor der Wahl eine Nachbesetzung anstrebt. Ginsburg sei eine „großartige Frau“, die ein „großartiges Leben“ geführt habe, so Trump. Viele fürchten jetzt, dass Trump diesen (kritischen) Moment politisch nutzt, um einen Kandidaten seiner Wahl lebenslang an diese Stelle zu setzen.