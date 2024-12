Wahlbeeinflussung: Könnte TikTok auch in Österreich bald verboten werden?

Die Rechtsparteien hingegen zeigen sich erzürnt über die Entscheidung, dass der rumänische Urnengang gänzlich wiederholt wird. Der EU-Kommission werfen sie vor, den Begriff „Desinformation“ missbrauchen zu wollen - „um Wahlen aufzuheben, wenn sie nicht das gewünschte Ergebnis bringen“, so etwa die FPÖ-Abgeordnete Petra Steger . Untersuchungen belegen, dass TikTok rechte und rechtsextreme Inhalte deutlich bevorzugt ausspielt - Politiker der AfD in Deutschland oder des RN in Frankreich konnten über die App beispielsweise bereits enorme Reichweitenerfolge feiern.

Um bei TikTok erfolgreich zu sein, braucht man laut Kipker keinen langjährig etablierten Account oder viele Follower. So könnten auch Posts von neu erstellten Profilen viral gehen: „Das führt zu dem Risiko, dass - wie man das in Rumänien gesehen hat - Tausende Konten vor einer Wahl aktiviert werden und so die öffentliche Meinung beeinflussen.“

„Das eine Problem bei diesen Plattformen ist, dass die Echtheit von Informationen und Accounts nicht immer gegeben ist. Das andere: Sehr polemische und kontroverse Posts funktionieren besonders gut, weil sie in der Regel mehr Interaktionen generieren“, sagt Dennis-Kenji Kipker vom Cyber Intelligence Institute in Frankfurt zum KURIER.

Wahl-Beeinflussungsversuche via soziale Netzwerke aus dem Ausland seien in Europa an sich nichts Neues, sagt der Forscher. Was man in Rumänien gesehen habe, sei aber vom Ausmaß her die bisherige Spitze gewesen. Weltweit habe man schon bei der ersten Wahl von Donald Trump 2016 erhebliche russische Einflusskampagnen erlebt. Die Corona-Pandemie, die Kriege in der Ukraine und Nahost sowie neue Möglichkeiten der Desinformation durch KI hätten das Ganze noch einmal deutlich angeschoben.

Risiko auch in allen anderen EU-Ländern

Man müsse sich daher auch in allen anderen EU-Ländern auf Beeinflussungsversuche wie in Rumänien vorbereiten, auch für die Wahl in Deutschland zu Jahresbeginn 2025: „Das Risiko besteht definitiv. Und es besteht auch unabhängig von Wahlen.“ Langfristig gebe es die Gefahr, dass zu bestimmten Themen falsche Informationen überwiegen und Demokratien ausgehöhlt werden könnten.

„In Zukunft wird man sagen müssen: Wenn ein soziales Netzwerk in Europa Fuß fassen will, muss es dafür sorgen, dass die Inhalte überprüft werden. Die verdienen mit Werbung und Nutzerdaten Millionen, umgekehrt sollte der Content qualitativ hochwertig sein müssen“, so Kipker.