Warum die AfD besonders bei den Jungen punktet

Widergespiegelt zu haben, scheint sich diese Stimmung - wie schon bei der EU-Wahl im Juni - in den Ergebnissen der Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern Thüringen und Sachsen am Wochenende. Ginge es nach den 18- bis 24-Jährigen, hätten die Bundesregierungsparteien SPD, Grüne und FDP zusammen jeweils keine 20 Prozent erreicht.

Dafür stimmten laut Infratest Dimap 35 Prozent aller Thüringer Erstwähler für die AfD; in Sachsen waren es 30 Prozent. Beide wären demnach mit deutlichem Abstand Erster geworden. Der deutsche Verfassungsschutz stuft die AfD-Landesverbände in den beiden Bundesländern als "gesichert rechtsextrem" ein.