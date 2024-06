Zwei Experten zur EU-Wahl: Das war für die Jungen ausschlaggebend

In anderen EU-Ländern gab es diesmal ebenfalls ein eher unübliches Wahlverhalten der Jungen. So konnte die AfD laut Tagesschau in Deutschland, wo erstmals auch 16- und 17-Jährige wählen durften, bei den unter 25-Jährigen punkten. Sie landete hier mit 16 Prozent nur knapp hinter CDU/CSU, während die bei der Bundestagswahl 2021 noch auf dem ersten Platz gelegenen Grünen auch hier stark abrutschten.

Auch der junge Spitzenkandidat der rechtspopulistischen Partei RN in Frankreich, Jordan Bardella, gilt als bei den Jungen äußerst beliebt.

Große Unterschiede zwischen Ländern, Regionen, Schultypen

Man könne pauschal nicht sagen, wie junge EU-Bürger wählen, sagt Paul Schmidt von der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik, die viel an Schulen unterwegs ist: „Da gibt es ziemliche Unterschiede zwischen den Ländern, Regionen, sogar zwischen den Schultypen.“

Riesige Themen in den Bildungseinrichtungen seien leistbares Wohnen und Leben, aber auch Berufsaussichten. Dazu komme, dass die Integrationsdebatte ja sehr stark in den Klassenzimmern stattfinde. Auch über Krieg werde dort viel geredet. Dafür spricht auch die am Mittwoch in Berlin vorgestellte Sinus-Studie "Wie ticken Jugendliche?", wonach deutsche Teenager zunehmend besorgt sind - aufgrund der Vielzahl an Krisen und Problemen, wie eben Kriege oder auch der Klimawandel.