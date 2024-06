EU-Wahl: 60 Prozent der Jungen wollen wählen, Rest sieht sich nicht vertreten

Bei denen, die zum ersten Mal wahlberechtigt sind, lag der Wert be i 66 Prozent . Gründe, nicht zur Wahl zu gehen, sind das Gefühl, sich nicht gut auszukennen und sich nicht vertreten zu fühlen, wie es in einer Presseaussendung zum Projekt "Deine Stimme zählt" vom Freitag hieß.

An der Online-Umfrage haben über 1.200 Personen teilgenommen. Ab 11. Juni sollen in einer zweiten Phase konkrete Forderungen im Hinblick auf die Nationalratswahl im Herbst gesammelt werden. YEP will so die Interessen der Jugend stärker forcieren.