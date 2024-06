EU-Wahl: Kommt der "Rechtsruck" in Europa?

Es ist der Endspurt im EU-Wahlkampf. Auch heuer warnen vor der EU-Wahl viele vor einem "Rechtsruck" in Europa. Doch wird es tatsächlich dazu kommen? Und wenn ja, was bedeutet das für die Realpolitik im EU-Parlament? Konrad Kramar, KURIER Brüssel-Korrespondent, erklärt, was an diesem Wahlkampf besonders ist und was das für die Zukunft der EU bedeuten könnte.