Ampel-Ende und ein Ministerpräsident Höcke: Die wichtigsten Fragen nach der Wahl

Kanzler Olaf Scholz bei einer Gedenkveranstaltung in Solingen am 1. September 2024.

Nein. Denn von Neuwahlen würden die Ampel-Parteien nicht profitieren, sie würden alle an Stimmen verlieren. Die FDP könnte sogar, so wie jetzt in Sachsen und Thüringen, aus dem Bundestag fallen. Die Regierung wird sich bis zur Bundestagswahl im September 2025 durchbeißen, bevor im Frühling nächsten Jahres sowieso der Wahlkampf offiziell startet. Konfrontation ist weiterhin vorprogrammiert: SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat seine Partei dazu aufgefordert, "sich nicht mehr auf der Nase herumtanzen lassen von anderen, die krachend aus den Landtagen jetzt rausgewählt worden sind". Er bezog sich dabei auf die FDP. Auch die Grünen hoffen auf Einsicht bei der FDP, dass sich ihr Oppositionskurs innerhalb der Ampel nicht ausgezahlt habe. Die FDP wiederum deutet die Ergebnisse als "Rückschlag und Ansporn zugleich", führte aber nicht aus, wofür.

Die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung, in der Streit und gegenseitiges Anpatzen dominieren, ist enorm – nicht nur im Osten, wo zusätzlich ein Gefühl der Benachteiligung und eine größere Bereitschaft, neue "Protestparteien" zu wählen, herrscht. Vor allem von der oppositionellen Union gab es heftige Kritik an der Ampel: Unionsfraktionsvize Jens Spahn nannte "Olaf Scholz das Gesicht des Scheiterns"; CSU-Chef Markus Söder sprach von der Ampel als "rauchende Ruine im Osten". Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer , einer der Gewinner der Wahl, verlangte tiefgreifende Änderungen in der Bundespolitik: "Auf diesem Weg nimmt unser Land großen Schaden."

Allerdings verfügt die AfD über mehr als ein Drittel der Sitze im Landtag in Thüringen, sie kann also zahlreiche Vorhaben blockieren, für die es eine Zweidrittelmehrheit braucht – etwa eine Auflösung des Landtags, Verfassungsänderungen oder die Wahl von Präsidenten oder Richtern.

Das hätte der Thüringer AfD-Spitzenkandidat und Rechtsextremist Björn Höcke natürlich gerne. Alle anderen Parteien haben jedoch eine Regierungsbildung mit der AfD ausgeschlossen . "Als stimmenstärkste Partei wird sie diese Entscheidung als undemokratisch brandmarken", so der Politikwissenschaftler Volker Best von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Die anderen Parteien dürften die Vorwürfe nicht ignorieren und müssten die Mehrheit in einem parlamentarischen System betonen.

In Sachsen fehlt der aktuellen Koalition aus CDU, SPD und Grüne eine absolute Mehrheit. Außerdem, hat Michael Kretschmer, der CDU-Ministerpräsident von Sachsen, der sich im Wahlkampf genauso wie AfD oder BSW auf die Grünen eingeschossen hat, eine Neuauflage ausgeschlossen. Um eine Regierung zu bilden, müssten er neben der SPD mit dem BSW koalieren. Kretschmer hat das nicht ausgeschlossen, "Parteiideologien" müssten dabei in den Hintergrund treten. "Wir reden über Inhalte", sagte Kretschmer. CDU und BSW haben bei mehreren Themen ähnliche Standpunkte, etwa was die Begrenzung von Migration angeht.

Der CDU-Politiker Thomas de Maizière , einst Minister in Sachsen und Berlin, sagte am Sonntagabend: "Die Zusammenarbeit des Landtags muss, um der AfD nicht eine neue Opferrolle zu ermöglichen, die Regeln, die man bisher angewendet hat, auch anwenden." Die AfD müsse "kalt, aber normal behandelt, aber nicht mit ihr regiert werden."

In beiden Ländern wäre auch eine Minderheitsregierung eine Option. Möglich wäre, dass dann bei einzelnen Gesetzesverabschiedungen auch auf Stimmen der AfD zurückgegriffen wird. Das hat die CDU in Thüringen bereits einmal getan und so gegen die Minderheitsregierung von Ramelow regiert.

Welche Rolle hat Sahra Wagenknecht?

Die neue Partei der Ex-Linken-Ikone hat die Rolle der Königsmacherin inne. Für eine stabile Regierungsmehrheit kommt man an ihr in beiden Bundesländern nicht vorbei. Sie dürfte deswegen die Latte hochlegen, hat bereits im Wahlkampf ein Bekenntnis zu einem Stopp der Waffenlieferungen an die Ukraine abgegeben und die Nicht-Stationierung von US-Raketen zur Koalitionsbedingung gemacht. Auch wenn Wagenknecht zuletzt betont hat, in den Ländern mitregieren zu wollen, gibt es Zweifel, ob es sie ernst meint. Regieren heißt, einem Realitätstest und einer möglichen Entzauberung unterzogen zu werden – und das kurz vor der Bundestagswahl 2025, bei der sie sich den Einzug in den Bundestag nicht nehmen lassen will.

Besonders schwierig wäre es für die CDU, wenn Wagenknecht in einem der Länder mitregieren wolle. "Mit einer Kommunistin in einer Landesregierung zu regieren, würde mir sehr schwerfallen“, so de Maizière. Die hat jedoch ihren Platz in Berlin betont, wolle bei Verhandlungen aber am Koalitionstisch sitzen.