Michael Kretschmer, das "Ein-Mann-Bollwerk" Sachsens

Michael Kretschmer zu Besuch in einem Seniorenwohnheim in Dresden im August.

Geboren ist der 49-Jährige in der Grenzstadt Görlitz , er stammt aus demselben Wahlkreis wie der AfD-Chef Tino Chrupalla . Dass dieser ihm bei der Bundestagswahl 2017 das Direktmandat abnahm, habe Kretschmer "persönlich geschmerzt", heißt es. Im Wahlkampf setzt der CDU-Politiker auf Gespräche mit den Menschen, bemüht sich um geduldiges Zuhören – bis ihm beim x-ten Vorwurf wegen der schlechten Wirtschaftslage der Geduldsfaden reißt. Dann wird er energisch, wird leicht zynisch, wenn er seinem Frust Luft macht. Hier im Seniorenwohnheim aber, da fühlt sich Kretschmer wohl; hier hört man ihm zu, hier will man mit ihm reden.

Ein älterer Herr in gestreiftem Polo lobt Kretschmer für seine Ansichten zu Russlands Krieg in der Ukraine . Kretschmer ist gegen Waffenlieferungen , will den Krieg "einfrieren" und später, "in einer Zeit nach Putin", verhandeln, "damit das Sterben aufhört" – ganz im Gegensatz zur eigentlichen Linie der CDU. Doch im russlandaffineren Osten lässt CDU-Chef Friedrich Merz seinem Ministerpräsidenten eine eigene Meinung – die sonst die AfD und das BSW bedienen würden.

Ein stämmiger Mann in grünem Janker, "geboren am 7. September 1923", wie dieser betont, kritisiert die "Brandmauer gegen rechts", eine Ablehnung der Zusammenarbeit mit der AfD: "Ich finde es nicht gut, dass man mit politisch Andersdenkenden, auch wenn sie problematisch sind, nicht reden möchte." Kretschmer zieht sein Jackett aus, krempelt sich die Hemdärmel auf und fragt nach einer Tasse Kaffee: "Die Spitze dieser Truppe hat eine Geisteshaltung, die ist gefährlich für die Demokratie."

Wie es nach dem Sonntag weitergeht? In der Partei hofft man, dass die SPD den Einzug in den Landtag schafft. Am BSW, dessen Parteichefin Wagenknecht Kretschmer zuletzt ein "Talent, Dinge zu zerstören" unterstellte, führt aber kein Weg vorbei, wenn Kretschmer im Amt bleiben will. Und das will er.

Kretschmer blickt auf die Uhr, der nächste Termin wartet. Eine Heimbewohnerin, die eine Pflegerin für das Bundesverdienstkreuz vorschlagen will, animiert er noch, einen Brief an den Bundespräsidenten zu schicken; den Vorschlag eines älteren Mannes, die ostdeutschen Bundesländer Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt zu "Mitteldeutschland" zusammenzuschließen, lehnt er jedoch höflich ab, und verabschiedet sich.