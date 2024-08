Bodo Ramelow, der "Kampfrentner": Mit Bratwürstel gegen die AfD

Seine Linke liegt weit abgeschlagen mit 14 Prozent auf dem vierten Platz, die rechtsextreme AfD dürfte stärkste Kraft werden. Wie schlecht seine Chancen stehen, weiß Ramelow. Auf entsprechende Journalistenfragen reagiert er dennoch trotzig: "Am 1. September ist keine Wahl des Ministerpräsidenten. Wir werden schauen, wie die Kräfteverhältnisse aussehen, und wer mit wem in Verhandlungen tritt", sagt er zum KURIER.

Dank Regierungskrise im Amt

Die letzte Regierungsperiode war die Folge einer Regierungskrise in Thüringen: Der FDP-Politiker Thomas Kemmerich, dessen Partei es gerade so in den Landtag geschafft hatte, war mit Stimmen der CDU und der AfD ins Amt gewählt worden – eine Premiere in der Bundesrepublik, die für Empörung sorgte und Kemmerich zum Rücktritt zwang. An seine Stelle wurde Ramelow gewählt, versprochene Neuwahlen wegen der Corona-Krise nie angesetzt. Die Krise sitzt den Menschen nach wie vor in den Knochen: Auf der einen Seite stehen die, die nach dem 1. September ein ähnliches Spiel der AfD fürchten; auf der anderen Seite jene, die behaupten, man habe sie ihrer Wahl bestohlen.

Ramelow gilt als Realist, selbstbewusst, nicht selten besserwisserisch. Der Niedergang seiner Partei muss ihm, als einstigem Mitverhandler der Fusion der ostdeutschen PDS und der westdeutschen WASG zur Linken, nahe gehen. Sich selbst nennt er dennoch einen "hochaktiven Kampfrentner". In der Bevölkerung ist er beliebter als seine Partei.