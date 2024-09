Wie Björn Höcke zum bekanntesten Rechtsextremen Deutschlands wurde

Zunächst Ministerpräsident in dem ostdeutschen Bundesland, dann Kanzler. Zwar schaffte Höcke bei der Wahl mit seiner AfD tatsächlich den Sprung auf Platz eins , doch vom Regieren ist der Mann meilenweit entfernt, in Thüringen wie in Berlin – weil niemand mit ihm will. Aufgrund seiner rechtsradikalen Gesinnung. Doch wie hat sich diese entwickelt?

Sie wurzelt in seiner Kindheit. Geboren in Nordrhein-Westfalen wuchs er in Rheinland-Pfalz auf. Seine Großeltern, gab Höcke einmal an, hätten dauernd von der verlorenen Heimat in Ostpreußen erzählt. Das habe ihn geprägt, sein Vater ebenso. Und der soll eine antisemitische Zeitschrift abonniert haben.

Der Spross selbst, so erinnern sich seine ehemaligen Mitschüler, habe früh einen Faible für Geschichte und hier insbesondere die Bombardierung Dresdens durch die Alliierten 1945 entwickelt.

Über diese schrieb er 2006 in einem Leserbrief: „Es ging darum, bis zum Kriegsende eine möglichst große Anzahl deutscher Menschen zu töten.“ Damit übernahm Höcke die revisionistische Geschichtslüge des Holocaust-Leugners David Irving.