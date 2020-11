Terrorexperte über Wien: "Dschihadistische Szene ist in Aufruhr"

Gibt es Unterschiede zu den Attacken in Frankreich und Deutschland?

Die Waffe macht den entscheidenden Unterschied. Es gab drei Angriffe mit Messern, in Wien wurde ein Schnellfeuergewehr verwendet. Man wird sich genau anschauen müssen, wie der Täter an die Waffe gekommen ist. Seit den 90er-Jahren gibt es in Westeuropa viele Waffen aus dem früheren Jugoslawien oder der ehemaligen Tschechoslowakei, man muss eine solche Waffe aber erst einmal nach Wien bekommen.

Zuletzt schien es so, dass der IS nicht nur in Syrien und dem Irak darnieder liegt, sondern auch in Europa. Wie sehen Sie das?

Der IS ist immer noch stark. Was er nicht mehr kann, ist große Anschläge über Kontinente hinweg zu planen. Das ist das letzte Mal 2017 in Manchester passiert. Der IS hatte aber immer enorme Rekrutierungserfolge, und die Begeisterung für die Idee eines Kalifats ist unter jungen Menschen in Europa immer noch vorhanden. In Österreich ist die Gefahr zahlenmäßig vergleichsweise groß.