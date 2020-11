Wien zeigt sich solidarisch: Zuflucht angeboten

In der Krise zeigte sich am Montagabend auch, wie Menschen zusammenhalten können, wenn es darauf ankommt. So boten unzählige Personen auf dem Nachrichtendienst Twitter unter den Hashtags „SchwedenplatzTür“ und „opendoorsvienna“ ihre Wohnungen als Unterschlupf an.

Die Polizei rief den ganzen Abend über dazu auf, Zuflucht in Restaurants, Hotels oder Wohnungen zu suchen beziehungsweise diese nicht zu verlassen. Außerdem wurde empfohlen, keine öffentlichen Verkehrsmittel zu verwenden. So meldeten sich recht bald etliche, die im ersten Bezirk und Umgebung leben und Platz haben. Bereits bei den Terroranschlägen in Paris im Jahr 2015 halfen so Twitternutzer Gestrandeten.