Bei dem Anschlag in Barcelona kamen am Freitag 14 Menschen ums Leben, mehr als 100 wurden verletzt.

Laut spanischen Medien wurde der Attentäter bereits in der Nacht in Cambrils erschossen, die Polizei konnte entsprechende Berichte nicht bestätigen.

Die Terrormiliz IS reklamiert den Anschlag für sich. Er sollte Sicherheitskreisen zufolge nur einer von mehreren sein. Die Verdächtigen hätten weitere Angriffe mit Gasflaschen geplant.

Bis dato wurden vier Verdächtige festgenommen.

Auch am Tag nach dem Zwischenfall in Cambrils, bei dem fünf mutmaßliche Attentäter erschossen wurden, herrscht weiter Unklarheit darüber, ob sich unter den Toten auch der 17-jährige Hauptverdächtige Moussa O. befindet. Die Polizei dementierte noch am Freitag entsprechende Pressemeldungen. Er könne das nicht bestätigen, sagte Polizeichef Josep Lluis Trapero.

Vater geschockt

Der Nachrichtenagentur AFP sagte der Vater von Moussa O. hingegen, er habe erfahren, dass sein Sohn nach dem Anschlag in Cambrils getötet worden sei. Nun stehe er "unter Schock", sagte Said O. unter Tränen. Über seinen 27-jährigen Sohn Driss, der mit drei weiteren Verdächtigen in der nordostspanischen Stadt Ripoll festgenommen wurde, sagte er, er hoffe, dass dieser sich als unschuldig erweise.

Nach Angaben des Vaters lebt die Mutter der beiden jungen Männer in Ripoll. Ihr habe die spanische Polizei die Nachricht von Moussas Tod überbracht. Said O. lebt in Melouiya, einem Dorf in einer armen ländlichen Region im Atlas-Gebirge im Zentrum Marokkos.

Größere Anschlagspläne

Der Doppelanschlag in Spanien geht nach Erkenntnissen der Polizei auf das Konto einer mutmaßlichen Terrorzelle mit offenbar noch größeren Anschlagsplänen. Die Attentate in Barcelona und Cambrils seien "in rudimentärerer Weise" begangen worden als geplant, sagte Trapero am Freitag.

Die bisherigen Ermittlungen deuteten daraufhin, dass es eine "Personengruppe" gebe, die von den Orten Ripoll und Alcanar bei Barcelona aus agiert habe, sagte der Polizeichef. Die Attentäter handelten offenbar überstürzt, nachdem die noch größeren Anschlagspläne scheiterten.

Einzelner Polizist erschoss vier Attentäter

Bei dem mutmaßlich vereitelten Terroranschlag in Cambrils erschoss ein einzelner Polizist vier der fünf Angreifer. Das bestätigte die katalanische Polizei am Freitag. Die mit Äxten und Messern bewaffneten Männer seien auf ihn zugelaufen, nachdem sich ihr Auto während der Verfolgungsfahrt mit der Polizei überschlagen hatte, schrieb die spanische Zeitung "La Vanguardia". Daraufhin eröffnete der Polizist das Feuer.

Der Zwischenfall in Cambrils ereignete sich nur wenige Stunden, nachdem ein Terroranschlag mit einem Lieferwagen in der rund 100 Kilometer nördlich gelegenen Metropole Barcelona 13 Menschen das Leben gekostet hatte. Die fünf mutmaßlichen Terroristen von Cambrils standen nach Angaben der Polizei kurz davor, einen ähnlichen Anschlag wie in Barcelona zu verüben. Eine Frau wurde in Cambrils von flüchtenden Terroristen getötet.

Der Beamte, der die vier Männer erschoss, wird nach Informationen von "La Vanguardia" psychologisch betreut. Der fünfte mutmaßliche Terrorist wurde von einem weiteren Polizisten erschossen, berichtete die Zeitung weiter. Zuvor habe er noch einen Passanten mit einem Messer im Gesicht verletzt.

Identitäten der Opfer unklar

Die Herkunft der 13 Toten des Terroranschlags von Barcelona ist noch immer nicht völlig geklärt. Fünf der Opfer seien noch nicht identifiziert, sagte ein Vertreter der katalanischen Regionalregierung am Freitag bei der Ankunft von Deutschlands Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) in Barcelona. Damit sei auch noch nicht auszuschließen, dass Deutsche unter den Toten seien, fügte er hinzu, aber bisher habe man noch keine Erkenntnisse darüber.

Bei dem Terroranschlag auf der Flaniermeile La Rambla im Herzen von Barcelona war der Fahrer eines Lieferwagens mit hohem Tempo am Donnerstagnachmittag in mehrere Menschengruppen gerast. Dabei gab es auch mehr als 100 Verletzte, darunter eine Österreicherin, die aber das Spital bereits verlassen konnte.

Foto: APA/AFP/JOSEP LAGO

Details zu den möglichen Tätern und ihren Motiven sind zwar noch immer nicht bekannt sind, die Behörden gehen inzwischen aber davon aus, dass die Attentäter von Barcelona und Cambrils zu einer gemeinsamen Terrorzelle - bestehend aus zwölf Personen - gehörten.

Rückkehr zur Normalität

Am Vormittag kehrten die ersten Menschen auf die Rambla zurück. "Einerseits geht das Leben weiter, aber irgendwie ist die Stimmung schon anders, die Leute reden darüber", berichtet Anrainer Marti Estruch am Freitagvormittag. Er war gestern wegen des Anschlags nicht in seine Wohnung, gleich neben der Einkaufsstraße, zurückgekehrt.

Einige Bereiche waren weiter abgesperrt. Die spanische Regierung ordnete eine dreitägige Staatstrauer an. Zu Mittag wurde mit einer Schweigeminute der Opfer gedacht. Der spanische Regierungschef Mariano Rajoy nahm an einem Treffen des Sicherheitsausschusses in Barcelona teil.

Tauben fliegen auf, als sich die Menschen zur Schweigeminute versammeln. Tausende Menschen fanden sich zum Gedenken an die Opfer ein. Auch König Felipe von Spanien (Mitte) und Spaniens Premierminister Mariano Rajoy nahmen an der Schweigeminute teil. Weitere Impressionen Weitere Impressionen

Islamistisch motiviert

Dass es sich bei dem Anschlag um islamistisch motivierten Terror handelt, gilt inzwischen als unumstritten. Das IS-Internet-Sprachrohr Amaq erklärte, die Angreifer hätten die Operation als Antwort auf den Ruf der Extremisten-Miliz ausgeführt, Ziele in den Ländern der Anti-IS-Koalition ins Visier zu nehmen. Zu der von US-Streitkräften angeführten Koalition gegen die sunnitische Miliz in Syrien und dem Irak gehören auch mehrere Hundert spanische Soldaten, die im Irak Soldaten ausbilden.

Fraglich ist jedoch nach wie vor, ob der Anschlag lediglich vom IS "inspiriert" war, sagt Terror-Experte Peter Neumann. Oder ob es sich tatsächlich um eine vom IS geplante Aktion handelt (mehr dazu hier).

Drei der vier Verdächtigen Marokkaner

Experten halten insbesondere Barcelona für den Hotspot des Dschihadismus in Spanien. "Die Hälfte der salafistischen Gemeinden, die als Horte der Radikalisierung gelten, sind in Barcelona", erklärt der in Spanien lebende Journalist Hans-Günter Kellner gegenüber dem Schweizer Rundfunk.

Dass unter den vier inzwischen festgenommenen Verdächtigen drei Marokkaner sind, deckt sich mit den Erkenntnissen Kellners. Von den insgesamt rund 260 in den vergangenen Jahren Festgenommen, stammte der Großteil aus Marokko. "Die Marokkaner sind die nicht nur die größte Gruppe der Muslime in Spanien, sondern sie machen auch den größten Teil der radikalisierten Muslime aus", sagt Kellner. Foto: /Grafik

Frühe Warnung wurde ignoriert

Der Anschlag in Barcelona löste indes auch eine neue Sicherheitsdebatte aus. Einmal mehr stellt sich die Frage: Was können die Behörden unternehmen, um weiche Ziele wie öffentliche Plätze zu schützen? Wie spanische Medien am Freitag übereinstimmend berichteten, hatte das spanische Innenministerium und die Polizeiführung die Verantwortlichen in Barcelona schon vor Monaten vor der Gefahr eines Terroranschlags auf der Flaniermeile Las Ramblas gewarnt. Die Stadtverwaltung sei der Empfehlung, Poller an den Rändern des Boulevards aufzustellen, aber nicht gefolgt.

In Berlin, Nizza, Stockholm und London waren bereits Attentate mit Lastwagen oder Kleintransportern verübt worden, die Islamisten für sich reklamieren. In Madrid hatten Islamisten im März 2004 Sprengsätze in Nahverkehrszügen gezündet. Dabei waren 191 Menschen getötet und mehr als 1800 verletzt worden.

