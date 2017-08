Bei dem Anschlag in Barcelona kamen am Freitag 14 Menschen ums Leben, mehr als 100 wurden verletzt.

Die Terrormiliz IS reklamiert den Anschlag für sich. Er sollte Sicherheitskreisen zufolge nur einer von mehreren sein. Die Verdächtigen hätten weitere Angriffe mit Gasflaschen geplant.

Bis dato wurden vier Verdächtige festgenommen.

Die spanische Polizei fahndet nach einem neuen Hauptverdächtigen. Es handelt sich laut Medienberichten um den 17-jährigen Moussa O., dem jüngeren Bruder des bereits am Donnerstag inhaftierten Driss O.

Der Attentäter wurde jedoch womöglich schon in Cambrils erschossen.

Der Artikel wird laufend aktualisiert

Barcelona kommt nicht zur Ruhe. Auch am Tag nach der verheerenden Amokfahrt durch eine beliebte Flaniermeile im Herzen der katalanischen Metropole überschlagen sich die Ereignisse. Noch in der Nacht stellte die Polizei bei einem Einsatz in Cambrils, rund 100 Kilometer südlich von Barcelona, gegen zwei Uhr fünf mutmaßliche Terroristen und verhinderte so wohl eine weitere Terrorattacke.

Bevor die Polizei die fünf Insassen des Autos erschießen konnte. wurden sechs Menschen, darunter eine Frau, die später ihren Verletzungen erliegen sollte, und ein Polizist angefahren. Die zunächst an den Getöteten vermuteten Sprengstoffgürtel erwiesen sich als Attrappen. Die Verdächtigen hatten laut Polizeiangaben Angriffe mit Gasflaschen geplant. Nach neuesten Erkenntnissen könnte sich auch jener 17-Jährige unter den getöteten Terroristen befunden haben, nach dem die spanischen Behörden am Tag nach dem Anschlag intensiv fahndeten. Bei dem gebürtigen Marokkaner soll es um den Haupttäter handeln, der den weißen Fiat-Transporter in die übervolle Touristenmeile Las Ramblas gesteuert haben soll.

Insgesamt konnten in den vergangenen Stunden vier Verdächtige gefasst werden.

Foto: APA/AFP/JOSEP LAGO

Fahndung nach 17-Jährigen

Der 17-jähriger Marokkaner rückte in den Fokus der Behörden, weil er mit dem gestohlenen Pass seines bereits gestern verhafteten Bruders unter dessen Namen den Transporter angemietet haben soll.

Details zu den möglichen Tätern und ihren Motiven sind zwar noch immer nicht bekannt sind, die Behörden gehen inzwischen aber davon aus, dass die Attentäter von Barcelona und Cambrils zu einer gemeinsamen Terrorzelle - bestehend aus zwölf Personen - gehörten.

Rückkehr zur Normalität

Obwohl der Täter noch auf der Flucht war, trauten sich die ersten Menschen am Vormittag wieder zurück auf die Rambla. "Einerseits geht das Leben weiter, aber irgendwie ist die Stimmung schon anders, die Leute reden darüber", berichtet Anrainer Marti Estruch am Freitagvormittag. Er war gestern wegen des Anschlags nicht in seine Wohnung, gleich neben der Einkaufsstraße, zurückgekehrt.

Einige Bereiche waren weiter abgesperrt. Die spanische Regierung ordnete eine dreitägige Staatstrauer an. Zu Mittag wurde mit einer Schweigeminute der Opfer gedacht. Der spanische Regierungschef Mariano Rajoy nahm an einem Treffen des Sicherheitsausschusses in Barcelona teil.

Tauben fliegen auf, als sich die Menschen zur Schweigeminute versammeln. Tausende Menschen fanden sich zum Gedenken an die Opfer ein. Auch König Felipe von Spanien (Mitte) und Spaniens Premierminister Mariano Rajoy nahmen an der Schweigeminute teil. Weitere Impressionen Weitere Impressionen

Islamistisch motiviert

Dass es sich bei dem Anschlag um islamistisch motivierten Terror handelt, gilt inzwischen als unumstritten. Das IS-Internet-Sprachrohr Amaq erklärte, die Angreifer hätten die Operation als Antwort auf den Ruf der Extremisten-Miliz ausgeführt, Ziele in den Ländern der Anti-IS-Koalition ins Visier zu nehmen. Zu der von US-Streitkräften angeführten Koalition gegen die sunnitische Miliz in Syrien und dem Irak gehören auch mehrere Hundert spanische Soldaten, die im Irak Soldaten ausbilden.

Fraglich ist jedoch nach wie vor, ob der Anschlag lediglich vom IS "inspiriert" war, sagt Terror-Experte Peter Neumann. Oder ob es sich tatsächlich um eine vom IS geplante Aktion handelt (mehr dazu hier).

Drei der vier Verdächtigen Marokkaner

Experten halten insbesondere Barcelona generell für den Hotspot des Dschihadismus in Spanien. "Die Hälfte der salafistischen Gemeinden, die als Horte der Radikalisierung gelten, sind in Barcelona", erklärt der in Spanien lebende Journalist Hans-Günter Kellner gegenüber dem Schweizer Rundfunk.

Dass unter den vier inzwischen festgenommenen Verdächtigen drei Marokkaner sind, deckt sich mit den Erkenntnissen Kellners. Von den insgesamt rund 260 in den vergangenen Jahren Festgenommen, stammte der Großteil aus Marokko. "Die Marokkaner sind die nicht nur die größte Gruppe der Muslime in Spanien, sondern sie machen auch den größten Teil der radikalisierten Muslime aus", sagt Kellner. Foto: /Grafik

Frühe Warnung wurde ignoriert

Der Anschlag in Barcelona löste indes auch eine neue Sicherheitsdebatte aus. Einmal mehr stellt sich die Frage: Was können die Behörden unternehmen, um weiche Ziele wie öffentliche Plätze zu schützen? Wie spanische Medien am Freitag übereinstimmend berichteten, hatte das spanische Innenministerium und die Polizeiführung die Verantwortlichen in Barcelona schon vor Monaten vor der Gefahr eines Terroranschlags auf der Flaniermeile Las Ramblas gewarnt. Die Stadtverwaltung sei der Empfehlung, Poller an den Rändern des Boulevards aufzustellen, aber nicht gefolgt.

In Berlin, Nizza, Stockholm und London waren bereits Attentate mit Lastwagen oder Kleintransportern verübt worden, die Islamisten für sich reklamieren. In Madrid hatten Islamisten im März 2004 Sprengsätze in Nahverkehrszügen gezündet. Dabei waren 191 Menschen getötet und mehr als 1800 verletzt worden.

