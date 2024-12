Großer Verlierer statt "großer Bruder": Was der Sturz Assads für den Iran bedeutet

Zwar hatte Teheran seine militärische Unterstützung gen Ende bereits zurückgefahren, zumindest diplomatisch dürfte Teheran aber noch am Wochenende versucht haben, das Ruder in Syrien irgendwie herumzureißen. Außenminister Abbas Araghchi war bis Samstag auf einer entsprechenden Mission unterwegs - in der Hoffnung, die arabischen Nachbarländer zum Kampf gegen die Aufständischen in Syrien zu mobilisieren. Vergeblich.