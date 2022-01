Spanien, Dänemark und Co.: Von der Impfhochburg zum Omikron-Hotspot

Experten sind nach wie vor vorsichtig, was aber immer klarer wird: Omikron dürfte infektiöser sein als die Delta-Variante, gleichzeitig aber zu weniger Krankenhausaufenthalten führen. Das zeigt ein Blick auf die Daten aus Dänemark.

In der Winterwelle von 2020 bis 2022 gab es zu Spitzenzeiten 4.500 tägliche Neuinfektionen, derzeit liegt dieser Wert bei mehr als 20.000. Aber: In den Spitälern liegen etwas weniger als 700 Covid-Patienten, während es im Vorjahr noch 1.000 waren. In Dänemark wütete Omikron bereits vor Weihnachten, also müsste sich das Virus mittlerweile auch in den Spitälern bemerkbar machen.