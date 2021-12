Omikron: Erstes Aufatmen und Erleichterung in Dänemark

Vorreiterrolle

Dänemarks besonders umfassendes, landesweites Programm für Coronavirus-Tests und deren Auswertung bietet seinen Wissenschaftlern eine Fülle von Echtzeitdaten über die Pandemie. Aus diesem Grund – und weil es eines der ersten Länder außerhalb Afrikas war, das das explosive Potenzial von Omicron erlebte – hat es sich zu einem europäischen Vorreiter für das entwickelt, was mit der Omicron-Variante zu erwarten ist.

Großbritannien wartet ab

Aufatmen ist dagegen in London nicht angesagt, trotzdem übt sich die Politik in Gelassenheit. Auch wenn die täglichen Infektionszahlen am Montag 120.000 erreicht haben, wird Downing Street nach britischen Medienberichten vorerst keine weiteren Verschärfungen der Pandemie-Maßnahmen beschließen – zumindest für England. Diese waren eigentlich für die Tage nach Weihnachten erwartet worden. In Schottland etwa sind Nachtlokale bereits wieder geschlossen und in Pubs darf nur im Sitzen konsumiert werden.

Züge stehen still

Schwer getroffen von Omikron ist dagegen der öffentliche Verkehr. Da immer mehr Mitarbeiter großen Eisenbahnbetreiber in Quarantäne sind, fallen landesweit die Züge aus. Auch im öffentlichen Gesundheitssystem NHS sind inzwischen fast 20.000 Mitarbeiter ausgefallen. In den USA dagegen ist es der Flugverkehr, der landesweit massiv von Omikron betroffen ist. Mehr als 1000 Flüge werden derzeit täglich abgesagt, weil Personal der Fluglinien, krank oder zumindest in Quarantäne ist. In Ostküstenstaaten wie Massachusetts, New Jersey und New York hat man in der Vorwoche bereits Infektionszahlen erreicht wie nie zuvor im Verlauf der Pandemie. In New York ist seit Wochenanfang eine Impfpflicht für alle Angestellten, auch bei privaten Firmen in Kraft. Es ist die erste in den USA.