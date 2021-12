"Tsunami" Omikron lässt Infektionszahlen quer durch Europa explodieren

Befürchtet wurde es schon länger, jetzt schlägt Omikron auch hierzulande durch. In Österreich legen die Neuinfektionen seit drei Tagen merklich zu. Wurden am Montag noch 1.550 neue Fälle binnen 24 Stunden vermeldet, waren es am Mittwoch schon mehr als doppelt so viele: 3.251. Auch heute wurden 3.225 Neuinfektionen registriert. Omikron lässt grüßen.

Silvester möge man bitte nur in kleinem Rahmen feiern, bitten Regierung und Experten deshalb. Um 22 Uhr ist deshalb Sperrstund´ - selbst bei privaten Feiern ist um 22 Uhr Schluss, sofern sich mehr als zehn Personen treffen. Impfstatus ist in dem Fall egal.