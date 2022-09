Skandal um Football-Legende Brett Favre

In diesem Jahr bekamen nur 2.500 Kinder Zuwendungen aus dem Programm; in einem Bundesstaat, in dem rund 200.000 Kinder unter der Armutsgrenze leben. Und in dessen Hauptstadt Jackson die öffentliche Trinkwasserversorgung zusammengebrochen ist.

Im Favre-Skandal wurden jetzt heikle Text-Nachrichten bekannt. Anna Wolfe von Mississippi Today hat herausgefunden, dass Brett Favre 2017 an die Chefin einer damals fürs Verteilen staatlichen Gelder zuständigen Organisation dies hier geschrieben hat: „Wenn Du mich bezahlen würdest, gäbe es irgendeine Möglichkeit, dass die Medien herausfinden, wo es herkam und wie viel?“ Bei Wolfs Recherchen kam auch heraus, dass Favre für Motivationsreden rund 1,1 Millionen Dollar aus besagtem Topf für Sozialbedürftige bekam.