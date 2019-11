"Absolute Scheiße": Dortmund-Trainer Favre angezählt

Zweifel an Favres Arbeit

Vor allem der letzte Satz seines kurzen Statements bot viel Raum für Spekulationen. Nicht auszuschließen, dass sich die Vereinsspitze noch vor der Jahreshauptversammlung am Sonntag ausführlicher äußert - zum Beispiel über die Zukunft von Trainer Favre. Denn der Versuch der Mannschaft, sich für die 0:4-Schmach bei den Bayern zu rehabilitieren, schlug mächtig fehl. Das dürfte die Zweifel an der Arbeit des Trainers aus der Schweiz noch entschieden verstärken. Allerdings steht schon am Mittwoch das nächste Spiel in der Champions League beim FC Barcelona an.

Abwehrchef Mats Hummels wollte sich an der Diskussion über Favre nicht beteiligen: "Ich würde mal ganz deutlich sagen, dass das nichts mit der Trainerposition zu tun hat, wenn wir einfach ohne Druck die Bälle herschenken." Ähnlich sah es Kapitän Marco Reus, in der 92. Minute Torschütze zum 3:3: "Der Trainer stellt uns super ein. Wir Spieler sind dafür verantwortlich, unsere Leistung zu zeigen."