Sinkende Corona-Zahlen: Ist Großbritannien über den Berg?

Die Times titelte schon, dass der starke Rückgang auf eine Überwindung des Gipfels hindeute.

Aber viele sind noch vorsichtig. Professor Adam Kucharski von der London School of Hygiene and Tropical Medicine warnte vor einem möglichen „falschen Höhepunkt“. Mike Tildesley, Mathematiker an der Uni Warwick, sagte, er sei „vorsichtig optimistisch“, wolle aber die nächsten zwei Wochen abwarten, weil sich da erst die Öffnung in England niederschlagen werde.