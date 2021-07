Britischer Gesundheitsminister verärgert mit Äußerung über Corona

Mit einer Aussage über die Corona-Pandemie hat der neue britische Gesundheitsminister Sajid Javid für Ärger gesorgt. "Bitte lasst euch impfen, wenn ihr es noch nicht getan habt, während wir lernen, mit dem Virus zu leben, anstatt uns davor wegzuducken", twitterte er am Samstag.

Die Organisation "Covid-19 Bereaved Families for Justice", die Angehörige von an Covid-19 Gestorbenen vertritt, bezeichnete den Kommentar als "zutiefst unsensibel", wie die BBC am Sonntag berichtete. Vor allem mit Blick auf Javids Wortwahl: Er hatte das englische Wort "cower" benutzt, das sich im Deutschen mit "wegducken" oder "kauern" übersetzen lässt.

Tweet gelöscht

Der Labour-Politiker David Lammy warf Javid vor, Menschen zu verunglimpfen, die sich und ihre Familien einfach nur schützen wollten. Immerhin seien unter der konservativen Regierung 129.000 Briten an Covid gestorben. Javid löschte den Tweet am Sonntag und entschuldigte sich für seine "schlechte Wortwahl".