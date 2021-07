Urlaub "at home": Sommerfrische auf Englisch

Das und wohl ein Hauch von Nostalgie haben die etwa 20,000 Strandhütten im Land zu teuren Objekten der Begierde gemacht. Sie dienen zum Umziehen, Aufbewahren von Strandzubehör und Schutz vor dem Wetter. Übernachten ist nur in manchen Regionen zu bestimmten Jahreszeiten erlaubt.

„Sie sind wie Goldstaub“, sagte Michelle, die sich seit Längerem erfolglos um den Kauf einer Strandhütte bemüht, dem Guardian. Vicky konnte vor vier Jahren eine in Essex erwerben und hat sie jetzt um mehr als das Vierfache, verkauft. „Bizarr“, sagte sie der Zeitung. In den Schatten stellt das eine Hütte in Norfolk, die um 107.000 Euro die Besitzer wechselte.

„Shepherd’s Huts“, also „Schäfer-Hütten“, weil Wanderschäfer früher in solchen schliefen, sind dieser Tage ebenfalls bei Heimaturlaubern beliebt. Prinz Charles schenkte einst Prinz George eine. Jetzt teilen Fans „glamourösen Campings“, genannt „Glamping“, Fotos solcher Hütten samt Landromantik in sozialen Medien.

Starke Nachfrage gibt es auch bei einfachen Wohnwagen und -mobilen, die in Großbritannien etwa 50 Millionen Nächtigungen pro Jahr verzeichnen. Der Caravan and Motorhome Club hat rund eine Million Mitglieder und berichtet von Zulauf, auch unter Millennials. Sein Fazit: Urlaub im rollenden Heim „ist beliebter denn je“.