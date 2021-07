Großbritannien gehen die Impfwilligen aus

Das Muster scheint international ähnlich zu sein. Jedenfalls entwickelt sich Covid-19 laut der Chefin der US-Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Rochelle Walensky, in den Staaten mit ausreichender Versorgung mit Vakzinen zu einem Phänomen bestimmter Bevölkerungsgruppen. "Dies wird zu einer Pandemie der Ungeimpften", hat sie festgestellt. Und unter diesen Gruppen sind zunehmend Jugendliche und junge Erwachsene, die durch den anfänglichen Impfstoffmangel erst vergleichsweise spät und mittlerweile nur zögerlich zu den Impfungen kommen, vertreten.

Nicht zuletzt liegt auch in Österreich laut den neuesten Daten (Woche ab 5. Juli) die Gruppe der 15- bis 24-Jährigen bei der Sieben-Tage-Covid-19-Inzidenz am höchsten (46/100.000). Das war vier Mal so hoch wie in der Gesamtbevölkerung und mehr als doppelt so hoch wie unter den 25- bis 34-Jährigen (19/100.000). In Österreich sind laut den offiziellen Zahlen 22 Prozent der 15- bis 24-Jährigen im vollen Impfschutz.