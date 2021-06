Den Bundesländern gehen langsam die Impfwilligen aus

In Österreich gehen offenbar die Impfwilligen aus. Was vor ein paar Wochen viele nicht glauben wollte, die mehr oder weniger verzweifelt versuchten, einen Stich zu ergattern, scheint Realität: Corona-Impfstoff ist genug vorhanden, die Zahl derjenigen, die sich immunisieren lassen wollen, sinkt offenbar zumindest in manchen Regionen.

Unterdessen erklärt Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne), dass im September alle Menschen in Österreich, die das wollen, beide Corona-Impfungen erhalten haben sollen. Auch alle Jugendlichen ab Zwölf. Er schloss "eine kleine vierte Welle im Herbst" dennoch nicht aus und kündigte an, die PCR-Testkapazitäten vor allem an den Schulen ausbauen zu wollen.

Erste Impfung schützt nur zu 40 bis 50 Prozent

Die Entwicklung der Pandemie in Österreich werde wesentlich davon abhängen, "wie schnell wir impfen. "Eine kleine vierte Welle im Herbst kann ich nicht ausschließen", sagte Mückstein am Rande eines Gesprächs mit Jugendlichen zum Thema Corona-Impfung. In den kommenden Wochen wird die ansteckendere Delta-Variante auch in Österreich die dominierende Variante sein, daher sei es sehr wichtig, dass man die zweite Impfung nicht auslässt, appellierte der Minister an die Bevölkerung. Die erste Impfung schütze nur zu 40 bis 50 Prozent vor der Delta-Variante.

Einige Bundesländer haben sich nun offensiv auf die Suche nach Impfwilligen begeben, mitunter auf kreative Weise.

In Wien richten sich Werbemaßnahmen in Sachen Immunisierung vor allem an die jüngere Generation: Vergangenes Wochenende erfolgte bereits der Auftakt zu den sogenannten Impfpartys im Austria Center. Wobei der Ablauf an sich auch für Jugendliche nicht anders ist. Sie durften den Parcours jedoch begleitet von Live-Musik absolvieren. Die 18- bis 30-Jährigen haben zudem nur einen Termin wahrzunehmen, da sie mit Johnson & Johnson geimpft werden. Kommendes Wochenende steigt die nächste Impf-Sause.