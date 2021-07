Impfen: Enorme Unterschiede in den Wiener Bezirken

Für Diskussionsstoff sorgen die jüngst vom Gesundheitsministerium veröffentlichten Corona-Durchimpfungsraten der einzelnen Gemeinden. In dieser Statistik sind erstmals auch Daten für Wiens Bezirke ausgewiesen.

Und hier zeigen sich enorme Unterschiede: Während in Neubau schon 63 Prozent der Bevölkerung zumindest eine Teilimpfung bekommen haben (Stand: 12. Juli), sind es in Favoriten nur 45 Prozent (siehe Grafik unten).

Generell gilt: In den wohlhabenden (Innenstadt-)Bezirken ist die Impfbereitschaft deutlich höher als in den einkommensschwächeren, die sich vor allem am Stadtrand befinden.