Scholz-Antrittsrede in Spielfilmlänge: 90 Minuten für den Fortschritt

Merkel: "Gelebte Überparteilichkeit"

Anschließend dankte Scholz ausgiebig seiner Vorgängerin. Angela Merkel habe Deutschland "in 16 Jahren in eindrucksvoller Weise gedient". Er werde sein Bestes versuchen, die von ihr vorgelebte Überparteilichkeit als Kanzler ebenso vorzuleben.

Klima-Krise: "Neue Wege auch dort, wo Altes noch zu funktionieren scheint"

Zur klimapolitischen Ausrichtung der neuen Regierung sagte Scholz: "Die Menschengemachte Erderwärmung muss aufgehalten werden, die Pariser Klimaziele gelten. Vor uns liegen 23 Jahre, in denen wir aus den fossilen Brennstoffen aussteigen müssen und aussteigen werden." Im internationalen Vergleich sei Deutschland ein starkes, erfolgreiches und wohlhabendes Land. "Made in Germany ist seit über 100 Jahren weltweit ein Gütesiegel", so Scholz weiter. Deshalb sei die Versuchung natürlich groß, weiter auf vorhandene Erfolgsrezepte zu setzen.

Das Kaiser Wilhelm II. nachgesagte Zitat "Ich glaube an das Pferd, das Auto ist eine vorübergehende Erscheinung" zog Scholz hier als Beispiel einer Denkweise heran, die Fortschritt behindere: "Das war ein Irrtum, hätte sich diese Sichtweise durchgesetzt, dann wäre Deutschland ein anderes, ein ärmeres, ein rückständigeres Land. Deshalb werden wir künftig neue Wege einschlagen - auch dort, wo Altes noch gut zu funktionieren scheint."

Rassismus und Sexismus: "Gleichstellung muss endlich Realität werden"

Zu dem Problem des Rassismus in Deutschland sagte Scholz: "Wir sind ein Einwanderungsland, oder, wie schon unser Präsident (Steinmeier, Anm.) gesagt hat: Ein Land mit Migrationshintergrund. Aber wir müssen auch ein gutes Integrationsland werden." Auch den systematischen Sexismus wolle die neue Regierung bekämpfen: "Die Gleichstellung von Frauen und Männern muss in diesem Land endlich Realität werden. Wirkliche Gleichstellung heißt: Gleicher Einfluss, gleiche Macht, gleiche Möglichkeiten. Und: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit."

Um 10:31 Uhr brachte Scholz die Kanzlerrede in Überlänge letztlich zu einem hoffnungsvollen Ende: "Wir haben nicht den geringsten Grund, uns vor der Zukunft zu fürchten. Wenn wir zusammenhalten, wenn wir uns ehrgeizige Ziele setzen und dem Fortschritt die richtige Richtung geben, wenn dir den Aufbruch entschlossen beginnen, dann werden wir nicht nur die Corona-Pandemie hinter uns lassen, sondern wir werden gemeinsam erfolgreich sein. Dafür arbeiten wir mit all unserer Kraft - und mit dieser Arbeit fangen wir jetzt an."