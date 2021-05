Schallenberg würde "theoretisch" auch palästinensische Fahne hissen

Fragen nach dem Unmut in der muslimischen oder türkischstämmigen Community beantwortete Schallenberg mit der "Gegenfrage: Was ist mir unseren jüdischen Mitbürgern? Das ist eine Frage, die gerade in Österreich eine angemessene ist". Zudem orientiere er seine Außenpolitik nicht danach, "welche Gruppierung sind in Österreich eventuell gekränkt fühlen könnte".

Auf die Frage nach der Genese der Fahnenaktion sagte Schallenberg, sie sei zwischen ihm und Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) "nicht direkt beschlossen" worden. "Das war zwischen den Teams."

"Roter Faden"

Zugleich betonte er, dass zwischen ihn und Kurz diesbezüglich "überhaupt kein Löschblatt" passe. "Das ist ganz klar Regierungslinie, hinter der ich auch stehe."

Die aktuelle Israel-Politik Österreich stellte Schallenberg zugleich in der Tradition der früheren Kanzler Franz Vranitzky (SPÖ) und Wolfgang Schüssel (ÖVP). Es gebe hier einen "roten Faden", und das deutliche Bekenntnis zu Israel "führt nicht 1:1 dazu, dass unsere Beziehungen zur arabischen Welt leiden".