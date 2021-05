Warum der türkische Präsident Erdoğan Österreich verflucht

„Diesen Ball hat Erdoğan gerne aufgenommen, um sich neuerlich als oberster Schirmherr der Muslime im Allgemeinen und der Palästinenser im Besonderen aufzuschwingen“, sagt Günay. Diese „Erzählung funktioniere zwar nicht mehr so gut wie früher, „doch bei Menschen, die sich selbst als unterdrückt wahrnehmen, zieht sie nach wir vor“.

Das gelte in abgewandelter Form auch für die türkische Community in Österreich und auch in Deutschland: „Diese fühlt sich teilweise anti-muslimischen Rassismus ausgesetzt und ausgegrenzt“, formuliert der Politologe. Solche Parolen würden auf fruchtbaren Boden fallen, was sich in guten Wahlergebnissen für Erdoğans AKP hierzulande niederschlage.

In der Türkei habe der streng-gläubige Politiker mit seiner polarisierenden Freund-Feind-Strategie schon mehrere Urnengänge für sich entscheiden können. Und jetzt stehe er unter Druck, so Günay, die Zustimmungsraten gingen rapide zurück: „Und dazu kommt, dass er Konkurrenz aus den eigenen Reihen erhalten hat – durch die Abspaltung von Splitterparteien.“