Spur neuer Flüchtlingswelle führt zu Erdoğan nach Ankara

Diesmal aber will Italien nicht wieder alleine gelassen werden und ruft die EU einmal mehr zur gemeinsamen Verantwortung auf. Premier Draghi will, dass das Migrationsthema höchste Priorität beim EU-Gipfel am 24. Mai hat. Die Regierung in Rom will Brüssel auffordern, nach dem Beispiel des Flüchtlingspaktes mit der Türkei vorzugehen und Libyen finanziell zu unterstützen damit das Land die Migranten bei sich behalte.

Apropos Türkei. Laut der Tageszeitung La Repubblica würden viele Spitzenvertreter der EU die Meinung vertreten, diese plötzliche Migrantenwelle sei eine Retourkutsche des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan gegen Italien.

Draghi hatte Erdoğan vor einigen Wochen einen Diktator genannt und sich nie dafür entschuldigt.