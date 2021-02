Womit Gaddafi recht behielt

Zum Zeitpunkt des Interviews war der Aufstand gegen den brutalen Machthaber bereits in vollem Gange. Brutal auch deshalb, weil die verschiedenen Stämme des Landes nach Ansicht vieler Experten ohne ein hartes Regime nicht zu bändigen gewesen wären. Mit dem Aufflackern des „Arabischen Frühlings“ begehrte jedoch das Volk auf.

Heute, Mittwoch, vor zehn Jahren, am 17. Februar 2011, rufen die Aufständischen den „Tag des Zorns“ aus, demonstrieren in allen großen Städten des Landes. „Gaddafi ist ein Feind Allahs“, rufen die Demonstranten, als plötzlich Spezialeinheiten in die Menge schießen. Hunderte sterben, der Bürgerkrieg nimmt seinen Lauf.