Erstarkt: Der IS ruft gezielt zu Anschlägen in Europa auf

Ohne Zweifel ist die Organisation in den vergangenen Monaten wieder erstarkt. In Syrien, dem ursprünglichen Ziel des Attentäters von Wien, agiert der IS im Untergrund. Immer wieder gehen Bomben in Städten hoch, werden Zivilisten niedergeschossen, Militärfahrzeuge gesprengt. Es ist die Angst, von der die Terrormiliz lebt.

Im Irak gehen die Terroristen noch offensiver vor: „Der IS wird operativer. Er ändert seine Taktiken, geht von der asymmetrischen Kriegsführung wieder zu Feuergefechten und Angriffen auf irakische Sicherheitskräfte über“, sagte Generalmajor Johann Frank, Leiter des Instituts für Friedenssicherung und Konfliktmanagement, bereits im Frühling zum KURIER.

Die Corona-Krise hat in den Stammgebieten des IS zu einem Vakuum geführt, das die Terroristen ausnützen. Freilich ohne das Ziel eines großen Gebietsgewinns zu verfolgen. Zu verheerend waren die Niederlagen gegen die internationale Anti-IS-Koalition in Syrien und im Irak, um gewonnenes Terrain militärisch zu halten. 95 Prozent ihres ehemaligen „Staatsgebiets“ hat die Terrormiliz verloren. Doch mit Abi Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi hat der IS einen Anführer, der sich auf eine andere Taktik verlegt.