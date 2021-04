Die Situation für Geflüchtete auf der griechischen Insel Lesbos ist nach Worten von Vertreten der heimischen Zivilgesellschaft "unerträglich". "Lassen Sie uns endlich Menschenleben retten", lautete deshalb der Appell der Initiative "Courage - Mut zur Menschlichkeit" am Freitag in einer Online-Pressekonferenz. Was die Bundesregierung auf Lesbos abliefere, sei "höchstens ein Scheinbemühen", kritisierte Maria Katharina Moser, Direktorin der Diakonie Österreich.

"Ziemlich einbetoniert"

Zwar habe sich die Regierung im letzten halben Jahr in der Frage der Flüchtlingsaufnahme in Österreich in ihrem "Nein" "ziemlich einbetoniert", in der Zivilgesellschaft entstehe aber eine "völlig andere Bewegung, eine die immer lauter wird", betonte die Schauspielerin und Mit-Begründerin der Initiative, Katharina Stemberger. "Wir werden immer mehr, es gibt nur eine Sache: Lassen sie uns endlich Menschen retten und zwar jetzt", appellierte sie in Richtung ÖVP. Diese lehnt die Aufnahme von Schutzbedürftigen, anders als der kleinere Koalitionspartner, weiterhin ab.