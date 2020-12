Flüchtlinge in Bosnien: "Moria vor unserer Haustür"

Als "Moria vor unserer Haustür" ist das Flüchtlingslager Lipa in Westbosnien in den vergangenen Tagen bekannt geworden. (Den Begriff brachte die österreichische Organisation SOS Balkanroute ins Spiel, in Anspielung auf das Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos, Anm.) Das maximal als provisorisch zu bezeichnende Lager aus Zelten und Containern liegt in Westbosnien, nahe der kroatischen Grenze. Weitab von der nächsten Stadt, Bihac. Erreichbar nur auf unbefestigten Straßen. Denn der Kanton Una-Sana hatte sich vor einiger Zeit dagegen ausgesprochen, Flüchtlingslager in der Nähe von Städten anzusiedeln.