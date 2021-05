Schallenberg auf Brexit-Mission: „Dann wird der Ärmelkanal immer größer“

Es sei ein „Filling-the-gaps-Trip“, also eine Reise zum Lückenfüllen, sagte er bei einem Treffen mit Journalisten an der österreichischen Botschaft in der britischen Hauptstadt London. Denn es gäbe viele Gebiete, die vom Brexit-Deal nicht abgedeckt seien, „gerade im Bereich Außenpolitik, Sicherheitspolitik, im Bereich Datenschutz, aber auch im Bereich Bildungspolitik“, betonte Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg am Montag.

„Wir wollten nicht, dass Großbritannien austritt“, aber Österreich akzeptierte die Entscheidung und wolle nach dem Brexit – Schallenberg sprach von „Selbstschwächung aller Seiten“ – die Beziehungen positiv gestalten. Denn: „Großbritannien ist ein wesentlicher Partner in dem, was ich die westliche Familie nenne.“ Deshalb wolle Österreich „im Sicherheitsbereich eine engere Zusammenarbeit“ sowie ein Abkommen in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Forschung.