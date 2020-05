Rebellion gegen Räumungen

Und die gibt es nicht nur in V­igo. Zwangsräumungen von Häusern und Wohnungen sind die schwerwiegendste Folge der Wirtschaftskrise im ganzen Land. Über mehr als 400.000 Spanier wurde eine Exekution verhängt, etwa die Hälfte davon ist bereits durchgeführt worden.

Auch wenn viele der Immobilien, die jetzt wieder an die Banken zurückfallen, Zweitwohnsitze oder Ferienwohnungen waren, bei Zehntausenden geht es tatsächlich um das Dach über dem Kopf. Täglich machen dramatische Fälle Schlagzeilen in den Tageszeitungen: Menschen, die sich aus Angst vor dem Rausschmiss aus dem Fenster gestürzt haben, Alleinerzieherinnen mit schwerstbehinderten Kindern, die auf der Straße stehen, Familien, die wegen weniger Tausend Euro Zahlungsrückstand ihre Wohnung los sind.

Die Schulden allerdings verschwinden nicht so schnell wie das auf Kredit gekaufte Eigenheim. Seit Spaniens Immobilienblase geplatzt ist, sind die Preise um mehr als die Hälfte abgestürzt. Die Banken , die ja ohnehin auf Bergen fauler Kredite sitzen, haben in Spanien das Recht, Wohnungen zahlungsunfähiger

Kreditnehmer zu jedem Preis zu verkaufen. Den Rest ihrer Schulden haben die delogierten Bewohner weiter am Hals.

Spanien ist noch mehr als Österreich ein Land der Häuslbauer. Der Wunsch nach einem Eigenheim und einem Zweitwohnsitz gleich dazu wurde von den Regierungen über Jahre großzügig gefördert, und die Banken trugen möglichen Käufern die Kredite förmlich nach, auch wenn die über keinerlei Sicherheiten verfügten.

So sind die ärmsten Opfer der Räumungswelle Zuwanderer aus Lateinamerika oder Osteuropa, die jetzt, da sie ihre Jobs verloren haben, über keine Sicherheiten oder ein soziales Netz verfügen. Die Schulden bei den Banken verhindern dazu eine Rückkehr in die alte Heimat.