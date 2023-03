Putin empfängt am Montag „grenzenlosen Freund“ Xi Jinping

Am Montag ist es also so weit. Zum ersten Mal seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine empfängt Wladimir Putin seinen engsten außenpolitischen Verbündeten, den chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Das Treffen war vor rund drei Wochen vereinbart worden, als Chinas Chefdiplomat Wang Yi in der russischen Hauptstadt offiziell einen Vorschlag für einen Waffenstillstand in der Ukraine präsentiert hatte.

Unter diesen Vorzeichen werden Entscheidungsträger in aller Welt die Zusammenkunft im Kreml verfolgen, schließlich ist China als mit Abstand wichtigster Handelspartner Russlands der einzige verbliebene Staat, der genug Druck auf Putin ausüben könnte. Beide Außenministerien gaben am Freitag jedoch völlig unterschiedliche Anlässe für das Treffen an.